München

Bayerns Sport ruft zu Spenden für Ukraine auf

03.03.2022, 11:45 Uhr | dpa

Bayerns Sport will angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine den Notleidenden helfen. Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) und die Bayerische Sportjugend (BSJ) appellierten am Donnerstag, "die große gesellschaftliche Kraft des Sports zu nutzen und die Menschen in der Ukraine nach Kräften mit Spenden zu unterstützen."

BLSV und BSJ rufen ihre Vereine und Fachverbände auf, "für die Menschen in der Ukraine zu spenden und empfehlen, sich an der gemeinsamen Spendenaktion von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" oder bei "Save the Children e. V." zu beteiligen".