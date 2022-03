Lockerungen in Bayern am Wochenende

Clubs dürfen öffnen und Ungeimpfte in die Kneipe

03.03.2022, 18:55 Uhr | t-online, cup

Die Münchner Diskothek P1 (Archivbild): Ab 4. März dürfen Clubs und Diskotheken in Bayern wieder öffnen. (Quelle: HRSchulz/imago images)

Am Wochenende lockert Bayern die Corona-Maßnahmen. Vor allem im Nachtleben hat das Auswirkungen. Aber auch in der Schule ändert sich etwas nach den Ferien.

Zwei Wochen dauert es noch, bis die meisten Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland fallen sollen. Schrittweise sollen auf dem Weg dorthin schon jetzt einige Einschränkungen aufgehoben werden. Nun hat auch der Freistaat Bayern bekanntgegeben, wie das konkret aussehen soll. Wir fassen die wichtigsten Schritte für München zusammen.

Maskenpflicht im Sportunterricht entfällt

Wie die Staatsregierung in einer Pressemitteilung berichtet, entfällt ab kommendem Montag die Maskenpflicht im Sportunterricht. Nach den Faschingsferien in dieser Woche tritt die neue Regel generell in Kraft.

Clubs und Diskotheken öffnen

Nachdem im November das Nachtleben in Bayern aufgrund von Schließungen und Sperrstunde fast völlig zum Erliegen kam, darf es nun wieder Fahrt aufnehmen. Am Freitag öffnen Clubs und Diskotheken wieder, hier gilt die 2G-Plus-Regel.



Das heißt: Einlass bekommt nur, wer geimpft oder genesen und getestet oder geboostert ist. Eine Maskenpflicht gilt nicht.

3G statt 2G Plus in Kneipen und Restaurants

Ungeimpfte dürfen ab diesem Wochenende wieder in Gaststätten und Hotels. Voraussetzung dafür ist ein tagesaktueller Test. Für Geimpfte oder Genesene entfällt die Testpflicht. Eine Maskenpflicht gibt es weiterhin, am Sitzplatz darf diese aber abgenommen werden.

Bis zu 75 Prozent Auslastung erlaubt

Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen ab dem Wochenende wieder mehr Besucher empfangen. "Soweit bisher Kapazitätsbeschränkungen für Veranstaltungen und Einrichtungen bestehen, so betragen diese künftig einheitlich 75 % der Kapazität", heißt es in der Pressemitteilung. Die Obergrenze liegt bei 25.000 Zuschauern.

Grund für die Lockerungen ist, dass sich "die Corona-Lage in den nächsten Wochen weiter entspannt", wie es in der Pressemitteilung heißt. Von dieser Entwicklung sei auch weiterhin auszugehen. Schrittweise werden die pandemiebedingten Einschränkungen spürbar weiter zurückgefahren.