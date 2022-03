Millionen-Pläne des Bayern-Stars

Forsthaus Neuer

Der Star des FC Bayern plant offenbar Großes: Das Forsthaus Valepp in den Alpen (Archivbild), Manuel Neuer soll Interesse daran haben. (Quelle: DFL/FC Bayern/imago images)

Nationaltorwart Manuel Neuer plant angeblich ein ambitioniertes Bauprojekt in den bayerischen Alpen. Doch die Event-Location stößt auf Widerstand der Einheimischen: "So was wollen wir nicht".

Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer nennt seine Heimat "ein Paradies". Der Schliersee liegt rund 50 Kilometer südlich von München, eingebettet in eine idyllische Berglandschaft. Hierher zieht es viele Tagesausflügler und Touristen, aber auch zahlungskräftige Investoren. Und jetzt soll auch noch ein Fußball-Weltmeister hinzukommen.

"Seit mehr als 100 Jahren profitieren unsere Gemeinden im Alpenraum vom Tourismus", erklärt Schnitzenbaumer im Gespräch mit t-online. Aber: "Wir wollen gleichzeitig die Landschaft erhalten und nicht zum Eventraum werden", so der Bürgermeister. "Das ist ein Spagat".



Und bei diesem Spagat mischt nun offenbar ein prominenter Name mit: Manuel Neuer. Im Gemeinderat von Schliersee soll ein Bauprojekt des Bayern-Torwarts heiß diskutiert werden. Angebliche Millionen-Pläne des Weltmeisters sorgen für Aufsehen.

FC Bayern: Manuel Neuer soll Gastronomie nahe dem Schliersee planen

Der Nationalspieler lebt auf der anderen Seite der Schlierseer Berge, wenige Kilometer entfernt am Tegernsee. Der 35-Jährige gilt als großer Berg-Fan, postet bei Instagram Fotos vom Wandern in den Bayerischen Alpen. Jetzt hat das Forsthaus Valepp wohl seine Aufmerksamkeit geweckt.

Mehrere Medien, darunter die Münchner "tz" berichten, dass Neuer vorhabe, das sanierungsbedürftige Forsthaus wiederzubeleben, und mit dem Tegernseer Gastronomen Johannes Rabl ein Event-Wirtshaus daraus zu machen. Dieser Plan stößt jedoch auf Hürden – und teils auf Widerstand der Einheimischen.



Das Forsthaus Valepp gilt als Inbegriff bayerischer Lebensart. Es wurde 1841 unter der Regentschaft des damaligen Wittelsbacher Königs Max II. erbaut. Seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts ist es ein beliebtes Ziel für Wanderer – insbesondere aus dem Großraum München.

Forsthaus Valepp: Ein Stück Bayern im Mangfallgebirge

Es steht inmitten der grünen Hänge des Mangfallgebirges. Zwischenzeitlich beherbergte es ein Wirtshaus, samt gemütlichem Biergarten. Doch schon seit über zehn Jahren soll es saniert werden, was ins Stocken geriet, als die damaligen Pächter vor über sechs Jahren aus privaten Gründen das Wirtshaus aufgaben. Neuer Pläne, sollen dagegen weit über einen Gastraum hinausgehen.

"Wir wollen dieses Baudenkmal erhalten. Es ist nicht unumstritten. Manche Mitglieder des Bauausschusses sagen, dass wir dort hinten im Valepp-Tal eigentlich wenig Betrieb haben wollen. Und nicht eine Gastronomie, in der sehr viel los ist", erzählt Schnitzenbaumer und erklärt: "Natur- und Landschaftsschutz spielen selbstverständlich eine große Rolle."



Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (Archivbild): Manuel Neuer könnte bald in seine Gemeinde kommen. (Quelle: Patrick Mayer)



Auch der Bürgermeister hat deshalb Bedenken. "Wir wollen keinen 'Satelliten' eines Gewerbebetriebes aus dem Tegernseer-Tal, der dort in einer sensiblen Lage nur geschlossene Gesellschaften verköstigt. Sodass das Gelände zum Beispiel abgesperrt ist", sagt der Rathauschef: "So was wollen wir nicht."



Man muss wissen: Das Forsthaus liegt auf der Gemarkung der Gemeinde Schliersee. Erreichen kann man es aber nur über eine schmale Straße im Tal des Flüsschens Valepp hinter Rottach-Egern oder vom Bergdorf Spitzingsee bei Schliersee. Schlierseer und Tegernseer müssten also zusammenarbeiten. Und für den Autoverkehr gesperrt ist die Straße obendrein.

Forsthaus Valepp: Polarisierendes Projekt zwischen Schliersee und Tegernsee

Es wird knifflig. Der Bürgermeister erzählt von ambitionierten Bauplänen mit benötigten Investitionen "von wahrscheinlich zwei Millionen Euro". So sieht die vorgelegte Studie des Interessenten laut Schnitzenbaumer vor, das gastronomische Gelände zu erweitern. "Es ist einiges an Zubauten geplant. Der Investor möchte ein Nebengebäude, das aktuell nur ein Holzschuppen ist, ertüchtigen", erzählt der Schlierseer: "Mit Seminarraum, Zimmern und Wellness-Bereich."



Seine Gemeinde müsse letztlich das Einvernehmen erteilen, erklärt er. Auf Anfrage wollen sich die Forstbetriebe des Freistaats Bayern zum möglichen Interessenten Neuer nicht äußern. Sie sind Eigentümer des Forsthauses.

"Das Forsthaus Valepp war vor seiner Schließung über viele Jahre als Gaststätte eine sehr geschätzte Anlaufstelle für Tagestouristen, Wanderer und Radfahrer. Regelmäßig erreichen uns Anfragen – aus der Region und von Tourismusseite –, wann denn das Forsthaus Valepp endlich wieder mit Leben gefüllt wird", erklärt der Forstbetriebsleiter für den Schliersee, Jörg Meyer, t-online: "Vor diesem Hintergrund haben wir Interesse daran, dass das Gebäude möglichst bald denkmalschutzgerecht saniert wird. Und, dass das Forsthaus auch eine Gastronomie beherbergen wird."

Forsthaus Valepp: Mögliches Schliersee-Vorhaben von Manuel Neuer erregt Aufsehen

Auch Meyer betont den Denkmalschutz und, dass "ein künftiges Nutzungskonzept die sensible Lage des Forsthauses im Mangfallgebirge berücksichtigen" müsse. Der zuständige Forstbetriebsleiter schätzt ebenfalls "Kosten im siebenstelligen Millionenbereich" und stellt klar: "Grundeigentümer soll auch in Zukunft der Freistaat Bayern bleiben. Ein Verkauf des Forsthauses einschließlich des zugehörigen Grundstücks kommt für uns nicht in Betracht."

Bürgermeister Schnitzenbaumer sieht ein weiteres Problem. "Das Forsthaus liegt sehr abgelegen und ist im Winter teils gar nicht zu erreichen, sollte gerade kein Winterdienst unterwegs sein", erklärt er: "Das passiert häufig in diesem Tal." Die Hürden sind groß für das angebliche Projekt von Fußballstar Neuer. Und das Thema polarisiert südlich von München gewaltig.