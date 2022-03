München

FC Bayern spielt gegen Salzburg ums Viertelfinale

08.03.2022, 02:37 Uhr | dpa

Der FC Bayern München kann am Dienstag (21.00 Uhr) zum 20. Mal ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Die Münchner empfangen in der heimischen Allianz Arena Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg. Das Achtelfinal-Hinspiel vor drei Wochen in Österreich war 1:1 ausgegangen. Der Druck liegt ganz auf Seiten der Bayern, die gegen das junge, unerfahrene Salzburger Team als klarer Favorit gelten. "Die Verantwortung ist uns schon bewusst, was auf dem Spiel steht", sagte Bayern-Angreifer Thomas Müller.

Ein Erfolgsfaktor soll die Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer ins Tor sein. Der Nationaltorhüter wagt einen Einsatz nur vier Wochen nach einer Operation am rechten Knie. "Ich bin sehr glücklich, dass Manu wieder spielen kann", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Er muss weiterhin auf die Leistungsträger Leon Goretzka und Alphonso Davies verzichten. Auch Corentin Tolisso ist noch nicht wieder einsatzfähig. Nagelsmann äußerte Respekt vor Österreichs Serienmeister mit dem deutschen Nationalstürmer Karim Adeyemi: "Salzburg ist eine gefährliche Mannschaft, die uns alles abverlangen wird."