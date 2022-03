München

Herrmann: Schon rund 20.000 Ukraine-Flüchtlinge angekommen

08.03.2022, 15:34 Uhr | dpa

Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine sind bereits rund 20.000 Flüchtlinge alleine in Bayern angekommen. Diese Zahl von Stand Montagabend nannte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft in München - bundesweit seien es bis Montagabend mehr als 60.000 gewesen. Unterm Strich könnten es sogar noch deutlich mehr sein. Denn es könne noch weitere Menschen geben, die an der Grenze gar nicht als Flüchtlinge erkannt worden seien, die etwa mit dem eigenen Auto unterwegs seien.

Herrmann betonte, man müsse sich darauf einstellen, dass in den kommenden Tagen und Wochen noch viel mehr Menschen nach Deutschland und Bayern kommen werden. Die Staatsregierung geht inzwischen davon aus, dass die zunächst geschätzte Zahl 50.000 weit übertroffen wird.