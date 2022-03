München

Siltronic will trotz Kostendruck profitabler werden

09.03.2022, 07:53 Uhr | dpa

Der High-Tech-Konzern Siltronic will trotz steigender Kosten profitabler werden. So sollen in diesem Jahr vom Umsatz 34 bis 37 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängenbleiben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im vergangenen Jahr profitierte Siltronic von einer starken Nachfrage der Chipindustrie, die angesichts des Digitalisierungsbooms mit der Produktion nicht hinterherkam. Dem standen höhere Energie- und Frachtkosten gegenüber.

2021 erzielte der Hersteller von Siliziumscheiben eine operative Gewinnmarge von 33,2 Prozent. Die Dividende soll um 50 Prozent auf 3 Euro je Aktie steigen. Für den Umsatz peilt Siltronic in diesem Jahr einen Zuwachs um 15 bis 22 Prozent an. Im vergangenen Jahr lag er bei 1,41 Milliarden Euro.