München

Ministerium: Mehr als 27.000 Ukraine-Flüchtlinge erfasst

10.03.2022, 16:00 Uhr | dpa

Bayernweit haben sich seit dem 1. März bereits mehr als 27.000 Ukrainer als Kriegsflüchtlinge registriert. Das teilte das Innenministerium in München am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Erfasst seien darin alle Registrierungen bis zum Vortag.

In ganz Deutschland hatten die Behörden bisher fast 100.000 Flüchtlinge registriert. Es seien nach Zahlen der Bundespolizei mittlerweile 95.913 Menschen festgestellt worden, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Donnerstag in Berlin mit.