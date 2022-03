München

Nach Gewinnsprung schüttet Wacker Chemie Rekorddividende aus

15.03.2022, 08:26 Uhr | dpa

Wacker Chemie hebt nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr die Dividende kräftig an. Mit 8 Euro je Aktie sollen die Aktionäre eine viermal höhere Ausschüttung bekommen als im vergangenen Jahr, wie der MDax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Das ist laut dem Unternehmen ein Höchstwert. Der Konzernüberschuss vervielfachte sich daher auf 828 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr profitierte Wacker unter anderem vom Bauboom und der voranschreitenden Digitalisierung in vielen Teilen der Welt. Das hochreine Polysilizium des Konzerns wird für Computerchips, aber auch Solaranlagen gebraucht. Gleichzeitig verleiht der Bauboom dem Geschäft mit Polymeren Schwung. Diese chemischen Verbindungen dienen unter anderem als Basis für Klebstoffe, beigemengt werden sie aber auch Bodenbelägen, Farben oder Beton.