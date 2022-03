München

Bayern-Verteidiger Süle fällt "vorerst" aus

17.03.2022, 10:43 Uhr | dpa

Der FC Bayern München muss den Saisonendspurt in der Fußball-Bundesliga "vorerst" ohne seinen Innenverteidiger Niklas Süle bestreiten. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Nationalspieler im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstagabend muss Trainer Julian Nagelsmann nun in der Abwehr umplanen.

Die Münchner konnten zuletzt hundertprozentig auf Süle setzen. Seit der Bekanntgabe seines ablösefreien Wechsels zum Liga-Rivalen Borussia Dortmund hatte der 26-Jährige den stabilen Abwehrchef verkörpert.