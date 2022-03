München

Frau springt ihrem Hund in die Isar hinterher

18.03.2022, 16:52 Uhr | dpa

In München ist am Freitag eine Hundebesitzerin in die kalte Isar gesprungen, weil ihr vierbeiniger Freund zuvor ebenfalls mit Anlauf in den Fluss gesprungen war. Die Feuerwehr konnte die Frau und den Hund am Freitagmorgen retten. Beide hatten sich auf eine betonierte Insel bei der Reichenbachbrücke gerettet, von wo sie mit einer Leiter geborgen werden konnten. Die Frau wurde mit Verdacht auf Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Freund kümmerte sich unterdessen um den nassen Hund, wie die Feuerwehr berichtete.