München

VfB Friedrichshafen vermeidet frühes Playoff-Aus

18.03.2022, 21:29 Uhr | dpa

Der VfB Friedrichshafen hat das frühe Aus im Titelkampf der Volleyball-Bundesliga vorerst abgewendet. Nach der 2:3-Niederlage im ersten Playoff-Viertelfinale gegen den TSV Herrsching glich der Pokalsieger am Freitagabend mit einem 3:0 (25:16, 25:20, 27:25)-Auswärtserfolg in der Serie aus. Das dritte Duell am 26. März muss der VfB von Trainer Mark Lebedew ebenfalls gewinnen, um ins Playoff-Halbfinale einzuziehen.