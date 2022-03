München

1860 München verliert Verfolgerduell mit Mannheim

20.03.2022, 16:23 Uhr | dpa

Der TSV 1860 München ist durch zwei Gegentore nach Handelfmetern im Aufstiegsrennen vorerst ausgebremst worden. Im Verfolgerduell beim SV Waldhof Mannheim verloren die "Löwen" am Sonntag mit 0:3 (0:1) und mussten die Hausherren in der Tabelle der 3. Fußball-Liga vorbeiziehen lassen. Die Münchner selbst rutschten ab auf Tabellenplatz sieben.

In einem hoch emotionalen und intensiv geführten Fußballspiel sorgten zwei Handelfmeter für die Entscheidung zugunsten der Waldhöfer. Den ersten Strafstoß von Dominik Martinovic (3.) konnte 60-Keeper Marco Hiller noch abwehren, doch der Nachschuss von Marcel Costly saß. Beim zweiten Elfmeter von Joseph Boyamba (66.) war der Münchner Schlussmann dann chancenlos. Pascal Sohm (90.+5) sorgte für die Entscheidung.

Vom frühen Gegentor überrumpelt, hatten die Münchner zunächst nicht ins Spiel gefunden. Mannheim dominierte und schnürte die 60er in der eigenen Hälfte fest. Ein abgefälschter Distanzschuss von Stefano Russo (20.) ging nur knapp am Tor der Giesinger vorbei. Je länger die Partie dauerte, desto mutiger spielte der TSV. Doch am Ende stand ein verdienter Sieg für deutlich präsentere und bissigere Mannheimer.