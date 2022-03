Staatsanwaltschaft München ermittelt

Ein Toter bei Feuer in Wohnmobil in Bayern

22.03.2022, 10:52 Uhr | AFP

Feuerwehreinsatz in Passau-Hals (Symbolbild): Im Landkreis Weilheim-Schongau ist ein Mensch in einem brennenden Wohnmobil gestorben. Wer der oder die Tote ist, ist bislang unklar. (Quelle: Dominik Kindermann/imago images)

In der Nacht zu Dienstag ist ein Mensch in Bayern in einem brennenden Wohnmobil gestorben. Die Identität des Opfers ist laut noch Polizei unklar. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Wohnmobil bereits in Vollbrand gestanden: Ein Mensch ist im Landkreis Weilheim-Schongau in einem brennenden Wohnmobil gestorben. Die Ermittler der Polizei Oberbayern Süd müssen nun die Identität des im Wohnmobil verbrannten Opfers feststellen. Zunächst stand nicht fest, ob es ein Mann oder eine Frau war.

Den Sachschaden schätzte die Polizei auf eine fünfstellige Summe. Ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus sei von der Feuerwehr verhindert worden. Die Staatsanwaltschaft München II führt die Ermittlungen zur Brandursache.