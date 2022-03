München

Kiews Bürgermeister Klitschko per Videoschalte im Stadtrat

23.03.2022, 03:11 Uhr | dpa

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, soll am Mittwoch (9.00 Uhr) per Video in die Vollversammlung des Münchner Stadtrates zugeschaltet werden. Wie die Stadt mitteilte, ist das Gespräch mit dem 50 Jahre alten Ex-Profiboxer gleich zu Beginn der Sitzung geplant - "sofern es die Lage in Münchens Partnerstadt erlaubt, die seit Wochen von den russischen Streitkräften beschossen und zunehmend eingekesselt wird".

Im Anschluss will der Stadtrat mit einer Schweigeminute der Opfer des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gedenken. Außerdem soll es in der Sitzung um geplante Unterstützung für die Ukraine und ukrainische Kriegsflüchtlinge gehen.

Vor rund zwei Wochen waren Vitali Klitschko, der seit 2014 Bürgermeister von Kiew ist, und sein Bruder Wladimir schon per Live-Schalte zu Gast in der Sitzung des Würzburger Stadtrats. München ist die Partnerstadt Kiews. Dies war auch einer der Gründe, warum Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), den russischen Dirigenten und Freund von Wladimir Putin, Waleri Gergijew, zu einer Stellungnahme gegen den Krieg aufgefordert und ihn dann rausgeworfen hatte, als sie ausblieb.