München

Von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen im Gottesdienst

26.03.2022, 13:41 Uhr | dpa

Unter der Überschrift "Trotz allem" haben Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, am Samstag in München einen Gottesdienst gefeiert. Dieser habe sich an alle betroffenen Frauen gerichtet - auch außerhalb der Kirche, sagte die Leiterin der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der bayerischen Landeskirche (ELKB), Barbara Pühl. EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich betonte in ihrem Grußwort in der Kreuzkirche in Schwabing, dass diese Themen nicht nur in Gremien besprochen werden dürfen, sondern in der Breite der Kirche Platz finden müssten.

Im Mittelpunkt der Feier stand das Leid und die Klage der Frauen. Aber auch das Zusprechen von Mut sei ein Bestandteil des Gottesdiensts gewesen, sagte Pühl. Die herkömmliche traditionelle Liturgie sei für einige Frauen nur schwer zu ertragen, daher würden hier neue Formen gesucht. Die gelesenen Texte wurden von Betroffenen selbst formuliert und ausgewählt. Etwa 20 Frauen nahmen den Angaben zufolge an dem Gottesdienst teil.

Bereits zum dritten Mal veranstaltete die Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt der ELKB diesen Gottesdienst. Männer waren nicht eingeladen.