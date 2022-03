Festnahme in der Arnulfstraße

Mode-Dieb flüchtet mit BMW vor Polizei quer durch die Stadt

27.03.2022, 12:35 Uhr | pb, t-online

Polizeiauto in München (Symbolfoto): Die Polizei verfolgte am Samstag in München einen Mode-Dieb. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Wildes Rennen in München: Dort flüchtet ein Mann vor der Polizei mit seinem BMW. Zuvor soll er in einem Luxus-Geschäft Kleidung im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben.

Ein Diebstahl in einem hochpreisigen Mode-Geschäft an der Maximilianstraße hat die Polizei München auf Trab gehalten: Gegen 17.25 Uhr soll dort am Samstag ein 48-jähriger Mann ein Ladengeschäft um Kleidungsstücke im Wert von mehreren tausend Euro erleichtert haben. Daraufhin flüchtete der Mann zunächst zu Fuß, bevor er in einen BMW sprang – und sich mit den ihm folgenden Beamten daraufhin ein Rennen quer durch die Innenstadt lieferte.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte ein Mitarbeiter des Mode-Geschäfts die Beamten der Polizeiinspektion 11 aus der Altstadt alarmiert. Zwei Streifen folgten daraufhin dem Mann, der sich von ihren Versuchen, ihn anzuhalten, offenbar jedoch nicht beirren ließ. Weitere Einsatzfahrzeuge setzten dem Mann in der Folge ebenfalls nach. Doch der mutmaßliche Mode-Dieb raste den Polizisten einfach weiter in Richtung Friedenheim davon.

Verfolgungsjagd in München: 48-Jähriger in Haft

Laut Polizei hätten sich dem Mann schließlich eine "Vielzahl an Einsatzwagen" an die Fersen geklebt. Auf seiner Flucht habe der Mann auch mehrere rote Ampeln und andere Verkehrsregeln missachtet. Um ihn zu stoppen, krachten schließlich in der Arnulfstraße zwei Einsatzfahrzeuge in den BMW. Alle Beteiligten blieben dabei unverletzt, an den Fahrzeugen entstand laut Polizei jedoch ein Sachschaden.

Ein Beamter wurde bei der schlussendlichen Festnahme durch den Flüchtigen leicht verletzt. Der Tatverdächtige soll noch an diesem Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Er wurde unter anderem wegen Ladendiebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Kriminalpolizei und Münchner Verkehrspolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 48-Jährige kam zunächst in eine Haftanstalt des Münchner Polizeipräsidiums.