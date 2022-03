München

Mikrofonanlage defekt: Landtag beendet Sitzung vorzeitig

30.03.2022, 18:15 Uhr | dpa

München (dpa/lby) – Ton aus, Sitzung aus: Im bayerischen Landtag ist am Mittwoch während der laufenden Plenarsitzung die Mikrofonanlage ausgefallen. Sowohl am Rednerpult als auch auf den Plätzen des Präsidiums funktionierten plötzlich keine Mikrofone mehr. Versuche, das Problem schnell zu beheben, schlugen offenbar fehl. Weil nicht absehbar sei, wann die Anlage wieder funktionieren wird, beendete Landtagsvizepräsident Wolfgang Heubisch (FDP) schließlich die Sitzung - Widerspruch der Fraktionen gegen diese Entscheidung gab es nicht. Die Dringlichkeitsanträge, die eigentlich noch auf der Tagesordnung standen, sollen nun in den zuständigen Ausschüssen beraten werden.