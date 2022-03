Gemeinde fordert Enteignung

Am Tegernsee sollen Flüchtlinge in Oligarchen-Villen

31.03.2022, 12:56 Uhr | cup, t-online

Alisher Usmanow besitzt mehrere Villen am Tegernsee, ist Vertrauter Wladimir Putins und deshalb im Visier der Sanktionen aus der EU. Als Unterstützer des Putin-Regimes sollen in seinen Häusern nach Willen der Gemeinde jetzt Flüchtlinge leben. Doch es gibt hohe Hürden.

Die Gemeinde Rottach-Egern in Oberbayern will sich die Villen des russischen Milliardärs Alisher Usmanow sichern – und dann dort ukrainische Flüchtlinge unterbringen. Von einer entsprechenden Forderung des Bürgermeisters berichtet die "Bild". Usmanow ist Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, steht deshalb unter Sanktionen und besitzt mehrere Villen in Rottach-Egern am Tegernsee.

"Das ist natürlich ein alter Vorschlag", sagt Thomas Tomaschek, der Grünen-Vorsitzende im Ortsverband Tegernseer Tal, im Gespräch mit t-online. "Es ist auch ein charmanter Vorschlag, und ich fände das gut", führt er weiter aus. Seiner Ansicht nach wäre es "moralisch gut und gerecht", Ukrainer in Usmanows Villen unterzubringen. Doch dass das klappt, da ist Tomaschek skeptisch.



Usmanow-Villen am Tegernsee stehen unter Beobachtung



"Es ist völlig offen, wie das rechtlich gehen könnte", kommentiert Tomaschek. Fordern lasse sich die Enteignung schnell, doch die Umsetzung sei mehr als unklar. Erschwerend hinzu komme, dass Usmanow seine Besitzverhältnisse sicher verschleiere und ihm die Villa im Zweifel so womöglich gar nicht zuzurechnen sein könnte.



Thomas Tomaschek ist Grünen-Politiker im Tegernseer Tal (Archivbild): Er opponiert gegen Alischer Usmanow. (Quelle: Thomas Plettenberg)



Tatsächlich kursierte eine ähnliche Forderung wie die des Bürgermeisters schon vor Wochen. Damals protestierten zu Kriegsbeginn in der Ukraine Menschen am Tegernsee gegen Usmanow. Auch der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis formulierte die Idee, in den Villen Flüchtlinge unterzubringen. Bürgermeister Köck schwieg hingegen zunächst.



Konkret gebe es derzeit "keine Rechtsgrundlage" dafür, russisches Eigentum zu beschlagnahmen oder enteignen, um Flüchtlingen zu helfen, wie Christian Tietje, Professor für internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Halle-Wittenberg, im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erläuterte. Die aktuellen Sanktionen dienten anderen Zwecken.

Sanktionen gegen Oligarchen machen keine Enteignung möglich



So sollten damit Vermögenswerte der reichen Russen eingefroren werden, damit sie kein "weiteres Vermögen generieren, um damit das Putin-Regime zu unterstützen". Die Villen nutzen dürfe Usmanow hingegen weiterhin.

Die Forderung, sie statt zu Usmanows Privatinteressen nun für Flüchtlinge zu nutzen, begründet Köck mit den Worten: "Bei uns leben bereits mehr als 50 und es werden täglich mehr. Es wäre eine Genugtuung, diejenigen in die Villen zu lassen, die vom Angriffskrieg der Russen schwer getroffen sind." Das sei in deutliches Zeichen gegen Putins Unterstützer, "dass man mit Geld nicht alles kaufen kann".