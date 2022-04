Ehemaliger FC-Bayern-Spieler

Bericht: Jérôme Boateng verkauft seine Villa – für 11,5 Millionen Euro

04.04.2022, 19:17 Uhr | t-online, cup

Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng spielt bereits seit fast einem Jahr nicht mehr für den FC Bayern. Seine Villa im Vorort Grünwald hatte er aber noch. Bis jetzt: Einem Bericht zufolge steht sie nun zum Verkauf.

Der ehemalige Bayern-Spieler und Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng verkauft seine Villa im Münchner Vorort Grünwald. Das berichtet die "Bild". Demnach gehöre eine auf dem Online-Portal "immobilienscout24.de" angebotene Villa dem ehemaligen Nationalspieler. Angeboten wird das gesamte Anwesen dort für 11,5 Millionen Euro.

Der Anzeige zufolge ist das Grundstück rund 1.800 Quadratmeter groß und bietet eine Wohnfläche von etwa 500 Quadratmetern. Es verfügt alleine über sechs Schlafzimmer, drei Badezimmer und drei Garagen. Boateng hat den FC Bayern München nach zehn Jahren im vergangenen Sommer verlassen und sich Olympique Lyon angeschlossen.

In der französischen Metropole sowie seiner Geburtsstadt Berlin soll nun in Zukunft der Lebensmittelpunkt des Innenverteidigers liegen. Bei Bayern holte Boateng zweimal die Champions League, zudem wurde er 2014 mit der Nationalmannschaft Weltmeister.



Villa von Jérôme Boateng bei München steht zum Verkauf

Auch wenn in der Annonce von Boateng keine Rede ist: Auf dem Instagram-Profil des Fußballers ist ein Foto zu finden, in dem einige markante Punkte des Anwesens wiederzufinden sind. Sowohl die Liegen am Pool als auch die Kahlstelle des Baumes im Hintergrund sind in den Aufnahmen auf Instagram und dem Immobilienportal identisch.



Hinzu kommen zahlreiche weitere Instagram-Fotos aus Boatengs Zuhause, die weitere Ähnlichkeit zur Gestaltung der Villa haben, die nun für 11,5 Millionen Euro zum Verkauf steht.

Alexander Gauland redete über den Nachbar Boateng

Boatengs Wohnsituation im Nobel-Vorort Grünwald war 2016 zum Politikum geworden, als der AfD-Politiker und heutige Bundestagsabgeordnete Alexander Gauland davon sprach, dass "die Leute" jemanden wie Boateng "nicht als Nachbar haben wollten". Daraufhin solidarisierten sich viele in Deutschland mit Boateng.

Gekauft hatte Boateng die Villa eben in jenem Jahr. Der Kaufpreis damals soll Berichten zufolge knapp sieben Millionen Euro betragen haben. Der Hauskauf löste zudem einen Streit zwischen Boateng und einem angeblich befreundeten Makler aus, der sich die Provision im Nachgang des Kaufs vor Gericht von Boateng erstritt. Gebaut wurde die Villa im Jahr 2008.