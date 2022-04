Alternative Stadtbusse

Münchner Konzern beliefert Hamburg mit E-Bussen

06.04.2022, 11:39 Uhr | dpa

Zwei Hamburger Verkehrsunternehmen haben beim Münchner Konzern MAN mehr als 50 neue und alternative Stadtbusse bestellt. Die Fahrzeuge sind vollelektrisch und sollen noch in diesem Jahr geliefert werden.

MAN in München hat aus Hamburg zwei Aufträge für insgesamt 53 vollelektrische Stadtbusse bekommen. Auftraggeber seien die Hamburger Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), teilte das zum Volkswagen-Konzern gehörende Unternehmen aus München am Mittwoch mit. Die ersten E-Busse würden noch in diesem Jahr ausgeliefert.

Seit Beginn der Serienproduktion im Oktober 2020 im polnischen MAN-Werk Starachowice seien mehr als 700 E-Busse bestellt worden. "Bis 2025 wird die Hälfte unserer neuen Stadtbusse alternativ angetrieben sein", sagte MAN-Manager Rudi Kuchta.