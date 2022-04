Nach Veröffentlichung von Foto

Toter auf Münchner Baustelle identifiziert

08.04.2022, 12:24 Uhr | t-online

Arbeiter auf einer Baustelle (Symbilbild): In München wurde auf einer Baustelle in der Landsberger Straße eine Leiche gefunden. (Quelle: SKATA/imago images)

Nachdem auf einer Baustelle in München eine Leiche gefunden wurde, haben die Ermittler nun die Identität des Mannes herausgefunden. Mit einem Foto hatten sie nach der Identität des 26-Jährigen gesucht.

Er war am Freitag, 25. März, gegen 6.30 Uhr an einer Baustelle in der Landsberger Straße gefunden worden. Nach ersten Angaben der Polizei konnte eine Fremdeinwirkung in Bezug auf den Todesfall ausgeschlossen werden.