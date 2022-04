München

Schülern wird bei Ausflug übel: Mehrere im Krankenhaus

07.04.2022, 17:32 Uhr | dpa

Notarzteinsatz beim Schulausflug: Mehrere Schüler mussten in München ins Krankenhaus, weil der Gruppe bei einem Ausflug übel wurde. Vier Schüler hätten sich am Donnerstag in der Innenstadt in der U-Bahn übergeben, worauf die Retter alarmiert worden seien, erklärte die Polizei. Insgesamt hätten 19 Menschen über Übelkeit geklagt, ein Feuerwehrbus rückte zur ersten Untersuchung an. Acht Menschen wurden zu weiteren Untersuchungen in die Klinik gebracht. Der Rest der Gruppe konnte zurück in die Unterkunft.

Was der Auslöser für den schlechten Zustand der Schüler gewesen ist, muss ermittelt werden. Dass es sich um Vergiftungserscheinungen handeln könnte, bestätigte die Polizei nicht. Die Feuerwehr habe in der Unterkunft CO2-Messungen gemacht, um auszuschließen, dass die Symptome daher kamen, so eine Sprecherin. Wie alt die Kinder waren und woher sie genau kamen, war unklar.