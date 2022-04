München

Bayern-Profi Müller bejubelt 300. Sieg

10.04.2022, 09:55 Uhr | dpa

Die Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Joshua Kimmich haben beim 1:0 des FC Bayern München gegen den FC Augsburg Bundesliga-Bestmarken aufgestellt. In seinem 411. Bundesligaspiel feierte der 32 Jahre alte Müller am Samstag seinen 300. Sieg. So viele Erfolge mit einem Verein erreichte in der deutschen Topliga zuvor noch kein Spieler. "Ich hoffe, da kommen noch ein paar", sagte Müller zum Rekord und der Aussicht auf weitere Siege.

Nur zwei Profis siegten häufiger in der Bundesliga: Müllers Teamkollege Manuel Neuer (313 Siege mit Schalke und Bayern) sowie Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn (310 Siege mit Karlsruhe und Bayern).

Der 27-jährige Kimmich konnte in seinem 196. Erstligaspiel den 150. Sieg bejubeln. Damit egalisierte er die Bestmarke des ehemaligen Bayern-Kollegen Arjen Robben. "Man merkt, dass ich dann doch in der besten Mannschaft Deutschlands spiele. Weil sonst wäre es nicht möglich gewesen, so viele Siege so schnell einzufahren. Ich hoffe, dass da noch ein paar folgen werden. Stolz macht es einen auf jeden Fall", sagte Kimmich.