Am Schloss Nymphenburg

Männer bringen Schwan um und werfen ihn ins Wasser

11.04.2022, 20:40 Uhr | dpa, fas

In München haben drei Männer einen Schwan umgebracht und in den Nymphenburger Schlosskanal geworfen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten geben können.

Ein Schwan ist am Sonntagabend in München umgebracht und in den Nymphenburger Schlosskanal geworfen worden. Drei Männer sollen nach Angaben einer Zeugin auf Höhe der Ludwig-Ferdinand-Brücke Gewalt gegen den Hals des Tieres angewendet haben, teilte die Polizei am Montag mit. Die Passantin habe zudem gesehen, wie die Männer ihn danach ins Wasser warfen.



Der Vogel trieb anschließend leblos im Kanal und wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen. Die Männer entkamen, eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Tierquälerei und nahmen weitere Ermittlungen auf.



Wer am Sonntag gegen 22.15 Uhr Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, wird gebeten, sich an das Polizeipräsidium München zu wenden, unter der Telefonnummer 089 2910-0.