Ungewöhnliche Fahndung

Polizei bittet nach Messerattacke um Bilder und Videos

17.04.2022, 16:18 Uhr | t-online

Ermittler in München: Der Mann starb am Stachus nach einer Auseinandersetzung. (Quelle: network-pictures)

Nach der tödlichen Messerattacke am Stachus in München wendet sich die Polizei mit einem besonderen Aufruf an die Öffentlichkeit. Gesucht werden nicht nur Zeugen – sondern auch die Inhalte auf ihren Handys.

Die Polizei in München sucht nach Bildern und Videos, die zur Aufklärung der Messerstecherei am Stachus beitragen können. Am frühen vergangenen Sonntagmorgen war es in der Sonnenstraße zwischen Karlsplatz und Schwanthalerstraße zu einem tödlichen Streit gekommen. Ein 25 Jahre alter Mann wurde mit einem Stich schwer verletzt und erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Erst am darauffolgenden Tag hatte das Opfer identifiziert werden können.

Nun ist offenbar weiter einiges unklar: Wie die Polizei mitteilt, dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf der Tat weiter an. Ersten Erkenntnissen zufolge gehe man davon aus, dass jeweils mindestens drei Personen sowohl auf der Seite des Täters als auch des Opfers anwesend waren. Zur Klärung ruft die Polizei dazu auf, Handy-Aufnahmen, die zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts gemacht wurden, einzureichen.



Wer am 10. April in der unmittelbaren Umgebung zwischen 5 und 6.30 Uhr Fotos, Videos oder Sprachnachrichten aufgenommen hat, solle diese der Polizei zukommen lassen. Dafür stehen laut Aufruf entweder ein Upload-Portal zur Verfügung, ein QR-Code oder auch die Möglichkeit, Hinweise persönlich auf der Polizeiwache zu melden, zur Verfügung. Zeugen können sich zudem mit Hinweisen unter der Nummer 089 2910-0 an die Polizei wenden.