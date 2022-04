Eine besondere Ausnahme

Schäffler tanzen schon im Mai wieder in München

19.04.2022, 14:22 Uhr | Jel, t-online

Die Schäffler treten nur alle sieben Jahre auf – der nächste Tanz hätte demnach 2026 stattgefunden. Diesen Mai machen sie eine besondere Ausnahme für die Münchner. Sie wollen ein Zeichen setzen.

Eigentlich hätten die Schäffler ihren traditionellen Tanz erst wieder im Jahr 2026 aufgeführt. Doch dieses Jahr, nach über zwei Jahren Pandemie, wollen sie ein Zeichen setzen. Deswegen treten sie zwischen dem 5. und dem 8. Mai außer der Reihe in Münchens Innenstadt auf, berichtet die "Tz".

Die Schäffler bei einem Festzug durch München (Archivbild): Eigentlich treten sie der Tradition folgend nur alle sieben Jahre auf. Dieses Jahr machen sie eine Ausnahme. (Quelle: Sachelle Babbar/imago images)



Auch die Schäffler mussten während der Corona-Pandemie pausieren. Jetzt sei der Zeitpunkt, um ein Zeichen zu setzen, dass das Leben weitergeht, sagte Christoph Saur vom Fachverein der Schäffler München der "Tz". Zwar sei die Pandemie noch immer nicht vorbei, aber ein bisschen Normalität sei wieder eingekehrt.



Besuch bei Markus Söder und Dieter Reiter

Vor 500 Jahren, nach dem Ende der Pest, herrschte unter den Bewohnern Münchens Todesangst. Kaum einer traute sich auf die Straße. Um den Münchnern Mut zu machen, sollen die Schäffler – die Fassbauer - durch die Straßen gezogen sein und getanzt haben. Nach den Recherchen des Schäffler-Vereins wurde der Schäfflertanz erstmals 1702 in den Archiven der Stadt München erwähnt.

Das wollen die Schäffler Anfang Mai in München feiern. Zunächst, so heißt es in der "Tz", tritt die Tanzgruppe in der Staatskanzlei bei Ministerpräsident Markus Söder auf. Demnach darf sich auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter über einen Tanz freuen. Am Samstag, den 7. Mai, treten die Tänzer am Vormittag auf dem Marienplatz auf. Auch im Mai tanzen die Schäffler an verschiedenen Orten in Münchens Innenstadt.