Nach Corona-Pause

Diese Flohmärkte in München sollte keiner verpassen

20.04.2022, 11:44 Uhr | t-online, Jel

Nach zwei Jahren Pandemie bedingter Pause geht diesen Frühling die Flohmarkt-Saison in München wieder los. Diese Flohmärkte sollte kein Münchner, auf der Suche nach besonderen Einzelstücken, verpassen.

Viele Veranstaltungen mussten während der letzten zwei Jahre wegen der Corona-Pandemie ausfallen. So auch die Münchner Flohmärkte. Diesen Frühling geht die Flohmarkt-Zeit Ende April endlich wieder los.



Flohmarkt auf der Theresienwiese

Flohmarkt auf der Theresienwiese in München (Archivfoto): Nach langer Corona-Pause geht die Flohmarkt-Saison in München wieder los. (Quelle: Heinz Gebhardt/imago images)



Diesen Flohmarkt kennt beinahe jeder Bewohner Münchens. Er wird schon seit über 30 Jahren vom Bayerischen Roten Kreuz veranstaltet und findet nur einmal im Jahr statt. Rund 80.000 Besucher bummeln jährlich über die große Fläche neben dem Frühlingsfest.



Zwar gibt es keine Corona-Regeln, jedoch empfehlen die Veranstalter eine Maske zutragen. Zudem ist 2022 das erste Mal die Anzahl der Verkaufsstände über ein Online-Portal geregelt und begrenzt. Von Haushaltswaren, über Möbel und Klamotten bis hin zu Kuriosem findet man hier am Samstag, dem 30. April 2022 beinahe alles.

Flohmarkt in der Parkharfe des Olympiaparks



Parkharfe im Olympiapark (Archivbild): Hier präsentieren rund 450 Aussteller jedes Wochenende ihre Waren. (Quelle: Plusphoto/imago images)



Geübten Flohmarkt-Besuchern ist auch dieser Münchner Trödel-Markt bekannt. Der darf ab 22. April nun wieder regelmäßig freitags und samstags stattfinden. Neben Frühaufstehern verirren sich auch manchmal Feiergäste aus umliegenden Lokalitäten zwischen den Ständen. Für jeden lohnt eine Schatzsuche. Auf den rund 35.000 Quadratmetern kommen bis zu 450 Aussteller zusammen.



Flohmarkt in Daglfing

Luftaufnahme der Trabrennbahn Daglfing (Archivfoto): Hier können Münchner auf einem großen Gelände Antiquitäten kaufen. (Quelle: Günter Lenz/imago images)



Der Flohmarkt an der Trabrennbahn in Daglfing ist bekannt für seine Antiquitäten. Wer ein besonderes Einrichtungsstück sucht, ist hier richtig: Neben Porzellan, Schmuck und Klamotten, finden Besucher Möbel, Bilderrahmen und Lampen. Der Auftakt ist auch hier am 22. April und gleich nochmal am 23. April ab 7 Uhr in der Früh.

Flohmarkt in Riem



Der Flohmarkt an der Messe findet ab dem 23. April wieder jeden Samstag statt und bietet sich für alle Städter aus dem Münchner Osten an. Der Markt gehört zu den größten Flohmärkten Deutschlands und startet sogar schon um 6 Uhr in der Früh. Verkauft wird hier beinahe alles, insbesondere Bücher, Kleidung und Spielsachen.

Hofflohmärkte in ganz München



Stadtteil-Hinterhof Flohmarkt in Haidhausen (Archivbild): In München können Flohmärkte wieder stattfinden. (Quelle: Stl/imago images)



Anstatt sich durch eine große Masse zu drängeln, bieten die Hofflohmärkte eine besonders angenehme Form des Bummelns. Von Hof zu Hof kann man durch einzelne Viertel schlendern und so nicht nur auf den Verkaufstischen Neues entdecken.



Der Tipp lautet daher: Flohmärkte in einem noch unbekannten Stadtviertel zu besuchen. Oft bieten die Verkäufer auch selbstgebackenen Kuchen und Getränke an. Anfang Mai finden beispielsweise Flohmärkte in Lochhausen, Untermenzing und Moosach statt.