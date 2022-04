Blut auf dem Asphalt

Attacke in Münchner Innenstadt – zwei Verletzte

21.04.2022, 19:11 Uhr | Jel, pb, mtt, t-online

Großeinsatz in der Münchner Innenstadt: Gegen 14.40 Uhr gingen mehrere Notrufe ein. Eine blutende Frau mit Messer lief in der Hand über die Straße, ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Bei einer Attacke in der Innenstadt in München sind laut Polizeiangaben eine 27-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann verletzt worden. Laut Polizei ist der Zustand des Mannes kritisch. Er werde derzeit intensivmedizinisch behandelt, teilten die Beamten am Donnerstagnachmittag mit.



Ersten Ermittlungen zufolge sind die Frau und der Mann Nachbarn. Beide sollen in einem Haus in der Sendlinger Straße leben. An der Wohnungstür der Frau soll es zum Streit zwischen den beiden gekommen sein – dabei war laut Polizei auch ein Messer im Spiel, "mit dem sich die 27-Jährige Schnittwunden an der Hand zuzog und mit dem der 45-Jährige mehrere Stichwunden im Bereich des Oberkörpers erlitt".

Schwer bewaffnete Polizisten in der Innenstadt

Wenig später gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Die Frau war blutend und mit Messer in der Hand aus dem Haus auf die Straße gelaufen.



Berichten der "Bild" zufolge waren auf dem Asphalt der Sendlinger Straße mehrere Blutflecken zu sehen. Die Polizei rückte schwer bewaffnet zum Großeinsatz in die Innenstadt aus, eigenen Angaben zufolge mit etwa 50 Kräften.

Im Bereich des Treppenhauses sei dann der schwerverletzte Mann gefunden worden. Die Fußgängerzone war zeitweise rund um den Ort des Geschehens abgesperrt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Wie genau es zu den Verletzungen kam und was der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung war, ist laut Polizei momentan noch unklar. Nach aktuellem Erkenntnisstand gab es keine weiteren Beteiligten bei dem Vorfall.

Kriminalität in München: Zuletzt vermehrt Gewalt in der Innenstadt

In den vergangenen Wochen war es mehrfach zu blutigen Auseinandersetzungen in der Münchner Innenstadt gekommen: Am Sonntag der vorvergangenen Woche war am Stachus am frühen Morgen ein Mann erstochen worden, mehrere Personen konnten flüchten – die Polizei sucht noch immer nach den Tätern.



Ungewöhnliche Fahndung: Polizei bittet nach Messerattacke um Bilder und Videos

​Wenige Tage zuvor hatte es am Donnerstag (7. April) auch schon eine Messerstecherei in der Maximilianstraße gegeben.



Dabei wurden drei Männer leicht und einer schwer verletzt, drei Tatverdächtige sitzen seitdem in Untersuchungshaft.