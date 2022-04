Tödlich verunglückt

46-Jähriger stürzt beim Telefonieren in U-Bahn Gleis

24.04.2022, 15:09 Uhr | dpa

Hinweisschilder, U-Bahn und Bus, am Harras, München (Symbolbild): Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. (Quelle: imagebroker/imago images)

Ein 46-Jähriger ist in München vor eine einfahrende U-Bahn gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Bei einem Sturz vor die U-Bahn ist am Samstagnachmittag ein 46 Jahre alter Mann aus München ums Leben gekommen. Der Mann habe am Samstag am Gleis telefoniert und nicht auf die Bahnsteigkante geachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Er fiel ins Gleisbett und wurde von dem Zug erfasst. Laut Polizei erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 26-jährige U-Bahn-Fahrer musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden, blieb aber körperlich unverletzt.