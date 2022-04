München

Mehr als 40 Thüringer Aussteller auf Photonikmesse

25.04.2022, 14:22 Uhr | dpa

Die Thüringer Optikbranche präsentiert sich ab diesen Dienstag in München auf der Branchenmesse für die Laser- und Photonikindustrie. 42 Firmen aus dem Freistaat sind auf der Leitmesse "Laser World of Photonics" vertreten, wie das Wirtschaftsministerium am Montag auf Anfrage mitteilte. Schwerpunkt bilden dabei bis Freitag mit 34 Ausstellern Unternehmen und Einrichtungen aus der Optikhochburg Jena.

Neben großen Jenaer Firmen wie der Carl Zeiss GmbH und Jenoptik sind vor allem zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen dabei. Auch Wissenschaftseinrichtungen wie das Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik und die Friedrich-Schiller-Universität in Jena präsentieren sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen.

Die Messe in München biete die optimale Plattform, um neue Geschäftskontakte anzustoßen oder die Vertriebsstrukturen auszubauen, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Um so wichtiger sei es, dass Thüringen stark vertreten sei. Tatsächlich kämen rund zehn Prozent der etwa 400 deutschen Aussteller aus Thüringen. "Die weit überdurchschnittliche Präsenz Thüringens auf der Laser World zeigt einmal mehr, welche Stärke der Freistaat im Bereich der Optik- und Photonikbranche hat."

Laut dem Thüringer Optik-Cluster OptoNet ist die Branche mit etwa 180 Betrieben und einem Jahresumsatz von rund 3,3 Milliarden Euro ein wesentliches Standbein der Thüringer Industrie. Die Exportquote in der Photonikbranche liegt den Angaben zufolge bei 67 Prozent und ist damit etwa doppelt so hoch wie im Thüringer Durchschnitt. Neben Jena sind auch Erfurt, der Ilm-Kreis sowie Suhl und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen wichtige Standorte.