München

Tennis: Kohlschreiber verliert deutsches Duell mit Altmaier

25.04.2022, 15:49 Uhr | dpa

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber hat bei seinem wohl letzten Auftritt in München das deutsche Generationenduell mit Daniel Altmaier verloren. Der 38 Jahre alte Augsburger unterlag seinem 15 Jahre jüngeren Kontrahenten in der ersten Runde am Montag mit 6:7 (5:7), 6:3 und 1:6. Nach fast zweieinhalb Stunden nutzte Altmaier seinen zweiten Matchball.

Auf dem Center Court in München entwickelte sich eine nicht immer hochklassige, aber oft spannende Erstrundenpartie. Nachdem Kohlschreiber eine frühe Führung verspielt hatte, kämpfte sich der frühere Weltranglisten-16. dank platzierter Topspinschläge in den dritten Satz. Am Ende reichte die Kraft nicht und Altmaier machte mit einem Rückhandwinner den Einzug ins Achtelfinale klar.

Kohlschreiber konnte das Traditionsevent auf der Iphitos-Anlage bislang dreimal gewinnen und befindet sich am Ende seiner langen Karriere. Im Winter hatte er angekündigt, in jedem Fall bis zum Rasen-Klassiker in Wimbledon im Juni "Vollgas" geben zu wollen.

Olympiasieger Alexander Zverev startet am Mittwoch ins Turnier. Youngster Max Rehberg schied nach einem 2:6, 3:6 gegen den Serben Miomir Kecmanovic bereits ausgeschieden. Oscar Otte aus Köln ist als dritter Deutscher neben Zverev und Altmaier noch im Turnier.