Rechtsstreit um Fritten

Carla Prinzessin von Hessen erobert McDonald's-Filialen

27.04.2022, 08:49 Uhr | pb, t-online

Prinzessin Carla von Hessen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Otto (Archivbild): Die Witwe will vier McDonald's-Filialen in Bayern kontrollieren. (Quelle: Lindenthaler/imago images)

Steht eine Prinzessin vor McDonald's und will ihre Krone zurück: Im kuriosen Rechtsstreit zwischen Carla Prinzessin von Hessen und der Fast-Food-Kette hat die Adlige nun offenbar Fakten geschaffen.

Carla Prinzessin von Hannover will wieder herrschen – und zwar über vier McDonald's-Filialen in Ingolstadt. Ein Rechtsstreit um die Burger-Häuser zwischen der Adligen und dem mächtigen Fastfood-Konzern schwelt seit Langem vor dem Oberlandesgericht München, nun hat die Frau des vor zwei Jahren verstorbenen Otto Prinz von Hessen († 55) laut "Bild" offenbar versucht, Tatsachen zu schaffen.

Wie die Zeitung berichtet, habe Carla am Dienstag die strittigen Filialen am Dienstag besucht, und sich dem dortigen Fritten-Volk, oder auch Mitarbeiter, als neue Chefin vorzustellen. Hintergrund des Rechtsstreits: Der verstorbene Otto hatte 35 Jahre lang als Franchise-Nehmer die Filialen in Ingolstadt mit seiner Frau geführt, nach seinem Tod übernahm der deutsche Ableger des US-Konzerns die Geschäfte wieder.



Begründung gegenüber der "Bild" damals: "McDonald’s Deutschland ist mit Carla von Hessen oder ihren Kindern zu keinem Zeitpunkt eine vertragliche Beziehung eingegangen." Zum Ärger der Prinzessin.



Streit um McDonald's-Filialen vor OLG München

Denn die soll laut dem Bericht die täglichen Kosten des Restaurant-Betriebs weiter tragen, während die Gewinne der Filialen bislang angeblich an die Kette gingen. Daher habe Carla am Dienstag auch den Sicherheitsdienst der Filialen ausgetauscht und den Mitarbeitern neue Anweisungen gegeben habe. Carla laut der Zeitung: "Ich bin überglücklich, heute die Kontrolle über meine Geschäfte wieder übernommen zu haben."

Carlas Mann Otto Prinz von Hessen war am 17. Mai 2020 bei einem Motorradunfall auf der Autobahn 96 tödlich verletzt worden. Er stammt aus dem Haus Hessen-Philippsthal-Barchfeld, das 1721 als Nebenlinie der Linie Hessen-Kassel des Hauses Hessen gegründet. In der langen Geschichte des Hauses ist dies sicherlich wohl der erste Streit um Fast Food.