Am Montag hat in M√ľnchen die Freibadsaison begonnen ‚Äď mit der Er√∂ffnung des Schyrenbad. Die Saison steht den Stadtwerken zufolge allerdings unter erschwerten Vorzeichen. Nach zwei Jahren Pandemie fehlen Saisonkr√§fte. Es zeichne sich ein "massiver Mangel" ab, hei√üt es in einer Presseerkl√§rung.