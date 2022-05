Aiwanger würde nicht mit SPD und Grünen regieren wollen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie W├Ąhler) w├╝rde eine Koalition mit SPD und Gr├╝nen im Freistaat nicht unterst├╝tzen wollen. "Ja, so schwierig das im Einzelfall oft ist, sehe ich den b├╝rgerlichen Block, die politische Bastion Bayerns hier - und glaube nicht, dass es f├╝r Bayern gut w├Ąre, wenn hier SPD oder Gr├╝ne in f├╝hrende Positionen k├Ąmen", sagte der Freie-W├Ąhler-Chef der "Main-Post" (Dienstag). "Ich komme selber aus einem konservativen Hintergrund, als J├Ąger, als Landwirt - und da ist Rot-Gr├╝n nicht unbedingt der Traum deiner schlaflosen N├Ąchte."

Mit Ministerpr├Ąsident Markus S├Âder (CSU) verbinde ihn eine politische Partnerschaft, die in den vergangenen vier Jahren entstanden sei. Man verstehe sich, sagte er. "Wir sind jetzt nicht ein Herz und eine Seele. Es ist keine dicke M├Ąnnerfreundschaft mit S├Âder." Man k├Ânne sich gegenseitig einsch├Ątzen und sei am selben politischen Ufer beheimatet, meinte Aiwanger und betonte die Rolle der Freien W├Ąhler: "Nur mit uns kann die CSU aber eine b├╝rgerliche Mehrheit in Bayern halten. Die sollten froh sein, dass es uns gibt."