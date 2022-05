Kind klemmt mit Fuß im Schwimmbad-Boden fest

Ein achtj├Ąhriger Bub ist in einem M├╝nchner Schwimmbad mit dem Fu├č im Hubboden des Schwimmbeckens festgeklemmt. Zum Gl├╝ck schaute der Oberk├Ârper des Kindes dennoch aus dem Wasser heraus, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Der Junge hatte sich am Montag unter dem Hubboden des Beckens verkeilt, mit dessen Hilfe die Wassertiefe in dem Becken auf das gew├╝nschte Level eingestellt werden kann.