Beben in der CSU: Überraschend ist GeneralsekretĂ€r Mayer zurĂŒckgetreten. Als Grund gab er gesundheitliche GrĂŒnde an – zuvor hatte ein Bericht ĂŒber eine Auseinandersetzung mit einem Journalisten fĂŒr Aufsehen gesorgt.

CSU-GeneralsekretĂ€r Stephan Mayer ist am Dienstag von seinem Amt zurĂŒckgetreten. "Aus gesundheitlichen GrĂŒnden habe ich heute den Parteivorsitzenden der CSU gebeten, mich von meiner Aufgabe als GeneralsekretĂ€r zu entbinden", hieß es am Dienstag in einer von der CSU in MĂŒnchen verbreiteten ErklĂ€rung Mayers.