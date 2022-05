Cancom senkt Jahresprognose: Aktie unter Druck

Der IT-Spezialist Cancom blickt wegen gewachsener Probleme in der Lieferkette und beim makro├Âkonomischen Umfeld nicht mehr ganz so positiv auf das laufende Jahr. Der Umsatz werde nur noch ein deutliches Wachstum aufweisen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in M├╝nchen mit. Zuvor war der Vorstand von einem "sehr deutlichen" Erl├Âsplus ausgegangen. Eine entsprechende ├änderung gab es auch bei der Prognose zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).