EHC Red Bull München droht Titel-Aus gegen Eisbären Berlin

Der EHC Red Bull M├╝nchen will sich gegen den K.o. im Eishockey-Meisterkampf wehren. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson liegt in der Serie Best-of-Five gegen Vorjahreschampion Eisb├Ąren Berlin mit 1:2 zur├╝ck. Verlieren die M├╝nchner das vierte Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in eigener Halle, sind die G├Ąste zum neunten Mal in der Deutschen Eishockey Liga Meister. "Es ist noch nicht vorbei", betonte EHC-Trainer Jackson. Sollten die M├╝nchner in diesen packenden Final-Playoffs ausgleichen, bringt erst die f├╝nfte Partie am Donnerstag (19.30 Uhr) in Berlin die Entscheidung.