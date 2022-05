Allianz will Großversicherer in Afrika werden

Allianz will Gro├čversicherer in Afrika werden

Der Versicherungskonzern Allianz will mit einem neuen Gemeinschaftsunternehmen zu einem f├╝hrenden Versicherer Afrikas aufsteigen. Das Joint Venture mit dem s├╝dafrikanischen Versicherer Sanlam soll in 29 L├Ąndern t├Ątig und gr├Â├čter panafrikanischer Versicherer sein, wie die Allianz am Mittwoch mitteilte.

Auf der anderen Seite des Atlantiks hofft B├Ąte, in n├Ąherer Zukunft ein Milliardenproblem in den USA abarbeiten zu k├Ânnen. US-Gro├čkunden machen die Verm├Âgensverwaltung Allianz Global Investors (AGI) f├╝r Milliardenverluste im Fr├╝hjahr 2020 verantwortlich. Verfahren eingeleitet hatten sowohl die US-Wertpapieraufsicht SEC als auch das Justizministerium in Washington. "Wir wollen in K├╝rze das Thema abschlie├čen", sagte B├Ąte.