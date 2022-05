Lkw-Holding Traton fährt mehr Gewinn ein

Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton hat trotz Einbußen im europĂ€ischen Lkw-GeschĂ€ft Absatz, Umsatz und Gewinn im ersten Quartal krĂ€ftig gesteigert. Die Übernahme des US-Herstellers Navistar im vergangenen Juli und der Ausbau des weniger konjunkturabhĂ€ngigen, profitablen Service-GeschĂ€fts hĂ€tten sich ausgezahlt, sagte Traton-Vorstandschef Christian Levin am Mittwoch in MĂŒnchen.

Gemessen am Vorjahresquartal stiegen der Absatz um 12 Prozent auf 67.800 Fahrzeuge und der Umsatz um 30 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern kletterte von 127 auf 422 Millionen Euro. Ohne Navistar lÀge der Absatz allerdings 16 Prozent und der Umsatz 2 Prozent unter Vorjahresniveau. Die Lage in Europa sei weiter schwierig. "Die VersorgungsengpÀsse mit Halbleitern sind noch nicht behoben, und durch den Konflikt in der Ukraine fehlen auch KabelbÀume", sagte Levin.