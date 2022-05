Bayerns Kitas streiken 1000 Teilnehmer bei Warnstreiks allein in M├╝nchen Von dpa Aktualisiert am 04.05.2022 - 17:50 Uhr Lesedauer: 2 Min. Kind im Kindergartenalter bei Demonstration (Symbolbild): Viele st├Ądtische Kitas in Bayern sind am Mittwoch bestreikt worden (Quelle: Hanno Bode/imago-images-bilder)

Die Gewerkschaft Verdi hatte in der laufenden bundesweiten Tarifrunde Erzieherinnen und Kinderpfleger in bayern zu Warnstreiks aufgerufen. Allein in M├╝nchen nahmen 1000 Streikende teil.

Viele st├Ądtische Kitas in Bayern sind am Mittwoch bestreikt worden. Allein in M├╝nchen nahmen nach Gewerkschaftsangaben rund 1000 Streikende aus Kitas, Krippen, Tagesheimen und Horten an einer Kundgebung teil.

Die Gewerkschaft Verdi hatte in der laufenden bundesweiten Tarifrunde Erzieherinnen und Kinderpfleger in M├╝nchen, Augsburg, Kempten, Ingolstadt, Mittelfranken, Oberfranken und der Oberpfalz zu Warnstreiks aufgerufen.

Verdi fordert mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Verdi fordert f├╝r die Besch├Ąftigten im Sozial- und Erziehungsdienst mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und Ma├čnahmen gegen den Fachkr├Ąftemangel. Dazu geh├Ârten Vor- und Nachbereitungszeiten, Zeit f├╝r die Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten und ein Anspruch auf Weiterqualifizierung.

Verdi-Gesch├Ąftsf├╝hrer Heinrich Birner warf der bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) in M├╝nchen vor, mit der Werbung f├╝r eine unkomplizierte Anwerbung m├Âglichst vieler Helfer bei der Betreuung entwerte sie die fr├╝hkindliche Bildung.

"Erzieherinnen und Erzieher haben keine Aufbewahrungsaufgabe, sondern einen Bildungsauftrag", sagte Birner. Die Gewerkschafterin Merle Pisarz sagte: "Es ist jetzt schon schwierig in den gro├čen Gruppen auf die Kinder individuell einzugehen, auch jetzt haben wir schon Kinder, die besondere Aufmerksamkeit ben├Âtigen. In Zukunft werden vermehrt Kinder mit Kriegstrauma und Sprachbarriere zu erwarten sein."

Kommunale Arbeitgeberverb├Ąnde kritisieren Streiks

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverb├Ąnde (VKA) kritisierte, die Streiks seien unverh├Ąltnism├Ą├čig und belasteten die Eltern zus├Ątzlich. Die dritte Tarifrunde f├╝r die bundesweit 330.000 Besch├Ąftigten beginnt am 16. Mai in Potsdam.