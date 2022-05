Bayern-Amateure: Kapitän Feldhahn kündigt Karriereende an

Kapit├Ąn Nicolas Feldhahn von den Amateuren des FC Bayern M├╝nchen beendet nach dieser Saison seine Karriere. "Ich bin jetzt in einem Alter, um diesen Schritt zu machen und die Fu├čballschuhe an den Nagel zu h├Ąngen. Ich hatte wundersch├Âne Jahre hier und bin deutlich l├Ąnger geblieben, als ich zun├Ąchst vermutet hatte", sagte Feldhahn laut Vereinsmitteilung vom Mittwoch. 2015 war der 35-J├Ąhrige Abwehrchef vom VfL Osnabr├╝ck zu den M├╝nchnern gewechselt.

Feldhahn kommt in seiner Karriere auf ├╝ber 400 Profieins├Ątze. Mit der Bayern-Reserve hatte er unter anderem die Drittliga-Meisterschaft im Sommer 2020 gewonnen. "Er hat den vielen jungen Talenten, die er in diesen sieben Jahren auf dem Weg in den M├Ąnnerfu├čball begleitet hat, Halt gegeben", sagte Holger Seitz, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. "Nico wird f├╝r immer Legendenstatus bei den Amateuren haben."