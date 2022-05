Gericht entscheidet über Klage gegen Wirecard-Bilanzen

Im Wirecard-Skandal will das M├╝nchner Landgericht an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) seine Entscheidung ├╝ber eine weitreichende Klage des Insolvenzverwalters Michael Jaff├ę verk├╝nden. Der Jurist will die mutma├člich gef├Ąlschten Wirecard-Jahresbilanzen 2017 und 2018 f├╝r nichtig erkl├Ąren lassen. Grundlage der Klage sind die mutma├člichen Scheinbuchungen, mit denen Wirecard-Manager die Bilanzen um erfundene Milliardenbetr├Ąge aufgebl├Ąht haben sollen.