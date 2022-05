Ex-Parteichef Huber: CSU in dramatischer Situation

"Der gewaltige Stimmenverlust bei der Bundestagswahl, das Pandemiemanagement, vor allem aber indiskutable moralische Fehltritte von Mandatstr├Ągern und zuletzt der Blackout des Generalsekret├Ąrs haben die CSU in eine dramatische Situation gebracht", sagte Huber der Deutschen Presse-Agentur in M├╝nchen. Er spielte damit auf die Maskenaff├Ąre an, bei der CSU-Abgeordneten im Zentrum stehen, und auf den R├╝cktritt von Generalsekret├Ąr Stephan Mayer am Dienstagabend - Mayer soll zuvor einen Journalisten telefonisch bedroht haben.