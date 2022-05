Mehr als 12,5 Milliarden Euro Corona-Wirtschaftshilfen

Mehr als 12,5 Milliarden Euro Hilfsgelder sind seit Beginn der Corona-Krise in Bayern an Selbstst├Ąndige, Betriebe und Einrichtungen gezahlt worden. Allein die ├╝ber die Industrie- und Handelskammer abgewickelten Programme summieren sich auf 10,3 Milliarden Euro, wie die IHK f├╝r M├╝nchen und Oberbayern am Donnerstag mitteilte. Hinzu kommen laut Wirtschaftsministerium 2,23 Milliarden Euro aus den ├╝ber die Bezirksregierungen ausgezahlten Soforthilfen.