Aigner wünscht sich CSU-Generalsekretär vom Land

Der Zustand, in dem sich die CSU rund eineinhalb Jahre vor der n├Ąchsten Landtagswahl pr├Ąsentiere, stelle sie nicht zufrieden. "Die CSU regiert Bayern sehr gut - aber die Probleme in der Partei lenken den Fokus davon ab. Das m├╝ssen wir schnell in den Griff bekommen", betonte sie. "Die CSU steht f├╝r Respekt, R├╝cksicht, Augenma├č. Meine CSU ist ehrlich, authentisch und menschlich." Diese Werte seien in letzter Zeit an mancher Stelle in der Partei abhanden gekommen. "Das m├╝ssen wir wieder ├Ąndern. So wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, d├╝rfen wir nicht weiter machen."