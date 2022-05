Mehr Unfälle durch Alkohol und Drogen auf Bayerns Straßen

In Bayern hat es im vergangenen Jahr wieder mehr Unf├Ąlle durch alkoholisierte Fahrer gegeben. Die Zahl der Alkoholunf├Ąlle sei 2021 um 1,5 Prozent auf 4528 gestiegen, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in M├╝nchen anl├Ąsslich des bundesweiten Aktionstags "Fahrt├╝chtigkeit im Blick" mit. Dabei seien 29 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt hatte es in Bayern im Jahresverlauf 359.002 Verkehrsunf├Ąlle gegeben.