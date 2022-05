Auseinandersetzung nach antisemitischen Äußerungen in Bus

Die Polizei ermittelt gegen einen 51-J├Ąhrigen wegen antisemitischer ├äu├čerungen in einem M├╝nchner Linienbus. Wie das Polizeipr├Ąsidium in M├╝nchen am Donnerstag berichtete, soll es bereits am Sonntagabend in dem Bus wegen der ├äu├čerungen des Mannes zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der 51-J├Ąhrige soll auch sympathisierende Aussagen ├╝ber die Russische F├Âderation von sich gegeben haben.