Historische Kriegsberichte katholischer Priester sind online

Geistliche im Erzbistum M├╝nchen und Freising haben vor 77 Jahren ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Zweiten Weltkrieges niedergeschrieben. Nun seien 560 dieser "Kriegs- und Einmarschberichte" online verf├╝gbar, teilte das Erzbisch├Âfliche Ordinariat am Donnerstag in M├╝nchen mit. Das Skript umfasst fast 1500 Seiten, der Schwerpunkt liegt auf den Ereignissen rund um das Kriegsende im Fr├╝hjahr 1945.

Damit sei eine der wichtigsten Quellen zu dieser Zeit im s├╝dlichen Bayern wieder verf├╝gbar, so das Erzbistum, das die Berichte bereits am 7. Juni 1945 bei den Pfarreien erbeten hatte. Das 2005 erschienene Buch ist mittlerweile vergriffen. Die Berichte beruhen nach Angaben des Erzbistums gr├Â├čtenteils auf dem Erleben der Geistlichen. Man m├╝sse sie mitunter bis in die Wahl von Worten und Begriffen hinein kritisch w├╝rdigen, hei├čt es im Vorwort.