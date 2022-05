"Invest in Bavaria" holt 2021 fast 2000 neue Jobs

Trotz der Corona-Krise hat Bayerns Ansiedlungsagentur "Invest in Bavaria" im vergangenen Jahr 74 Neuansiedlungen von Unternehmen verzeichnet. Insgesamt seien 84 Projekte betreut worden, bayernweit seien dadurch mindestens 1955 neue Arbeitspl├Ątze geschaffen worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in M├╝nchen mit.